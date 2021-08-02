Где сегодня будут работать мобильные пункты вакцинации?

В столице продолжают работу мобильные пункты вакцинации, оборудованные в общественном транспорте. Сегодня троллейбус будет находиться в секторе Чеканы на пересечении улиц Алеку Руссо и Мештерул Маноле, а автобус в пригороде Бэчой по адресу ул.