Блеф Трампа сузился до противостояния с Китаем

@ REUTERS/Damir Sagolj Tекст: Дмитрий Бавырин Президент США Дональд Трамп приостановил боевые действия в «тарифной войне» против остального мира: сам ее начал, сам взял паузу на 90 дней, предложив переговоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии