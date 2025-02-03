В облцентре привели в порядок мемориал на месте фашистского концлагеря

В рамках проекта «Чистая страна» историческое место на улице Нарвской Смоленска возьмут под особый контроль Представители «Единой России» привели в порядок мемориал на месте фашистского концлагеря в Ленинском районе Смоленска.
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