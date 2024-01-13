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Мощный пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом: что известно на данный момент

Мощный пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом: что известно на данный момент

Мощный пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом: что известно на данный момент Ольга Вайленко13 января в районе Шушары под Санкт-Петербургом произошло масштабное происшествие: загорелся склад маркетплейса Wildberries.

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