Мощный пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом: что известно на данный момент Ольга Вайленко13 января в районе Шушары под Санкт-Петербургом произошло масштабное происшествие: загорелся склад маркетплейса Wildberries.
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