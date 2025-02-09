Депутаты ЛДПР внесут проект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров

Его могут начать проводить с 1 августа 2025 года Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который предусматривает перерасчет с 1 августа 2025 года страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), проект оказался в распоряжении РИА Новости.