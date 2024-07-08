Куда поведет Иран новый президент-реформатор и чего ожидать от него России

Сегодня 188 прочитали Масуд Пезешкиан победил на президентских выборах в Иране, набрав 16,3 млн голосов, или 53,7%, во втором туре, что продемонстрировало непредсказуемость голосования и наличие реальных конкурентных выборов в Исламской республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии