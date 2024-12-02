На озеленение Петербурга потратят из бюджета 4 млрд

Петербург хоть и не попал в лидеры по уровню озеленения, но делает все возможное для этого. Ежегодно в городе высаживают тысячи деревьев и кустарников, специалисты следят за здоровьем зеленых насаждений в 68 парках и 166 садах.
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