Первый канал представил новый сюжет о Смоленской области

Сегодня в 7:30 на Первом канале вышел новый сюжет о Смоленщине в программе «Доброе утро» Как ранее рассказал губернатор Василий Анохин, в преддверии 80-летия Победы Смоленщина стала большой съемочной площадкой.
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