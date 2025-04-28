«Рексхэм» Райана Рейнольдса вышел в Чемпионшип, оформив 3 подряд повышения в классе. Меньше 1% давали на то, клуб сыграет в АПЛ в сезоне-2029/30

«Рексхэм» Райана Рейнольдса досрочно поднялся в Чемпионшип из английской Лиги 1. Команда, принадлежащая американскому актеру, оформила три подряд повышения в классе – в Лигу 2 в сезоне-2022/23, в Лигу 1 в сезоне-2023/24 и в Чемпионшип в сезоне-2024/25.
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