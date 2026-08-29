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Снукерист.ру

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Чан Бинью — победитель турнира Wuhan Open 2026

Чан Бинью — победитель турнира Wuhan Open 2026

Чан Бинью обыграл своего знаменитого соотечественника Чжао Синьтуна со счетом 10-7 в финале турнира Wuhan Open 2026, сообщает WST Чан Бинью (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала На турнире Wuhan Open 2026 китайский игрок Чан Бинью обыграл своего соотечественника и Чемпиона мира 2025 года Чжао Синьтуна с результатом 10-7.

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