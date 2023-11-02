Нигде не укрыться от бурь истории

Выставки о династии Романовых стали фирменным знаком Государственного Исторического музея. В новом сезоне на гастроли приглашен музей «Петергоф», знакомящий с одной из загадочных глав в своем обширном собрании — коллекцией дворцово-паркового ансамбля «Александрия».