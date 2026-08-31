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Как паук плетет паутину: объясняем простыми словами

Как паук плетет паутину: объясняем простыми словами

Отвечаем на детские «почему» Готовы поспорить, что каждый день вы слышите тысячу и один вопрос. Почему курицы не летают? А пингвины? Почему птиц не бьет током на проводах? Или зачем мухи трут лапки? И, конечно, как паук плетет свою паутину?Если вы и сами не знаете ответ на этот вопрос, спешим вам на помощь.

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