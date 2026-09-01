Минфин США: Китай заблокировал итоговое коммюнике G20

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай стал единственной страной G20, отказавшейся поддержать итоговое коммюнике на встрече в Эшвилле, Северная Каролина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Мигрантская мафи...
- ХЛ "Мигрантская мафи...
- Знаток-предатель:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым