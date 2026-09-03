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Регионы России

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AnTuTu обнародовал рейтинги производительности Android-планшетов и флагманских смартфонов за август 2026 года

AnTuTu обнародовал рейтинги производительности Android-планшетов и флагманских смартфонов за август 2026 года

Сервис AnTuTu представил два рейтинга производительности устройств на платформе Android за август 2026 года, разделив списки на планшеты и флагманские смартфоны.

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