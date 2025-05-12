Вооруженные столкновения в Ливии не затронули посольство РФ

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Посольство России не затронуто вооруженными столкновениями, которые вспыхнули в ливийской столице Триполи, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в диппредставительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии