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Вооруженные столкновения в Ливии не затронули посольство РФ

Вооруженные столкновения в Ливии не затронули посольство РФ

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Посольство России не затронуто вооруженными столкновениями, которые вспыхнули в ливийской столице Триполи, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в диппредставительстве.

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