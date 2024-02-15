СК начал проверку после стрельбы с тремя пострадавшими в центре Москвы

Старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Юлия Иванова заявила, что следователи проводят проверку после стрельбы, которая произошла в ходе дорожного конфликта на улице Плющиха в центре Москвы.
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