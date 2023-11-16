"Не сгусток крови, а человек". Чем грозит запрет на аборты и нужен ли он Алтаю?

Сейчас число случаев искусственного прерывания беременности находится на минимальном за всю историю страны уровне, и попытка решить проблему через этот аспект – "довольно странный шаг", считают опрошенные amic.
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