Такса сбежала от хозяев в отпуске на острове и полтора года жила одна среди дикой природы

Полтора года в одиночестве на диком острове — и все ради свободы. Миниатюрная такса по кличке Валери сбежала с кемпинга на острове Кенгуру в ноябре 2023 года и смогла выжить в дикой природе 529 дней, прежде чем ее наконец нашли.