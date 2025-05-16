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Такса сбежала от хозяев в отпуске на острове и полтора года жила одна среди дикой природы

Такса сбежала от хозяев в отпуске на острове и полтора года жила одна среди дикой природы

Полтора года в одиночестве на диком острове — и все ради свободы. Миниатюрная такса по кличке Валери сбежала с кемпинга на острове Кенгуру в ноябре 2023 года и смогла выжить в дикой природе 529 дней, прежде чем ее наконец нашли.

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