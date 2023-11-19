Бизнес-коуч Шабутдинов и блогер Елена Блиновская продолжают зарабатывать под арестом Алёна ЮрьеваИзвестные представители бизнес-сообщества, Аяз Шабутдинов и Елена Блиновская, оказались в центре внимания после столкновения с юридическими проблемами.
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