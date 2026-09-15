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В Иванове молодой человек лишился сбережений, попав на уловку дистанционных аферистов

   В отдел МВД России по Ленинскому району города Иваново с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний местный житель и сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве.

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