Художнику прислали коробку достоинств, но подходящего не оказалось

Многие удивились бы посылке, полной половых органов, но только не Дейл Уэллс. Британский художник и галерист предлагает "пенисную амнистию" тому, кто вернёт достоинства, украденные со статуи мифологического основателя его города.
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