Жители поселка на Таймыре, где разлилось порядка 200 тонн топлива, вынуждены пить морскую воду

Люди из Сындасско, у которых нет техники и возможности возить воду с озер за десять километров, набирают ее в Хатангском заливеЖители поселка Сындасско на Таймыре порой вынуждены пить морскую воду, а от чиновников слышат лишь обещания помочь, сообщил Daily Storm источник.