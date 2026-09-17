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Жители поселка на Таймыре, где разлилось порядка 200 тонн топлива, вынуждены пить морскую воду

Жители поселка на Таймыре, где разлилось порядка 200 тонн топлива, вынуждены пить морскую воду

Люди из Сындасско, у которых нет техники и возможности возить воду с озер за десять километров, набирают ее в Хатангском заливеЖители поселка Сындасско на Таймыре порой вынуждены пить морскую воду, а от чиновников слышат лишь обещания помочь, сообщил Daily Storm источник.

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