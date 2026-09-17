Жители поселка на Таймыре, где разлилось порядка 200 тонн топлива, вынуждены пить морскую воду

Люди из Сындасско, у которых нет техники и возможности возить воду с озер за десять километров, набирают ее в Хатангском заливеЖители поселка Сындасско на Таймыре порой вынуждены пить морскую воду, а от чиновников слышат лишь обещания помочь, сообщил Daily Storm источник.
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