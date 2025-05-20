Американские врачи первыми в мире провели успешную пересадку мочевого пузыря

Американские хирурги успешно провели пересадку мочевого пузыря человеку – первую в мире операцию, которая может стать переломным моментом для пациентов, страдающих серьезными расстройствами работы данного органа.
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