Еда или инсталляция?

Мир высокой кухни порой удивляет не меньше, чем современное искусство. Повара, создающие такие шедевры, явно уверены, что сотворили нечто гениальное.
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