Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект об упрощении закупочных процедур для регионов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о внесении изменений в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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