Ученые впервые увидели, как литий движется внутри работающей твердотельной батареи

Исследование раскрыло скрытую проблему аккумуляторов будущегоМеждународная группа исследователей из Института Лауэ — Ланжевена (ILL) впервые смогла в реальном времени наблюдать, как ионы лития перемещаются внутри работающего твердотельного аккумулятора во время зарядки и разрядки.