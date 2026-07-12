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Ученые впервые увидели, как литий движется внутри работающей твердотельной батареи

Ученые впервые увидели, как литий движется внутри работающей твердотельной батареи

Исследование раскрыло скрытую проблему аккумуляторов будущегоМеждународная группа исследователей из Института Лауэ — Ланжевена (ILL) впервые смогла в реальном времени наблюдать, как ионы лития перемещаются внутри работающего твердотельного аккумулятора во время зарядки и разрядки.

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