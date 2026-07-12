Ученые впервые увидели, как литий движется внутри работающей твердотельной батареи

Исследование раскрыло скрытую проблему аккумуляторов будущегоМеждународная группа исследователей из Института Лауэ — Ланжевена (ILL) впервые смогла в реальном времени наблюдать, как ионы лития перемещаются внутри работающего твердотельного аккумулятора во время зарядки и разрядки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии