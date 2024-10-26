Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Госдума начала рассматривать законопроект парламента Башкирии об ограничении въезда в Россию судимым за тяжкие преступления мигрантам. Есть предложения расширить список

Госдума начала рассматривать законопроект парламента Башкирии об ограничении въезда в Россию судимым за тяжкие преступления мигрантам. Есть предложения расширить список

Депутаты Государственного Собрания Башкирии предложили Государственной Думе внести изменения в два федеральных закона: «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

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