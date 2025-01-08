НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Чему  УДИВЛЯТЬСА , если  ВСЕ ОТБРОСЫ ОБЩЕСТВА РУЛЯТ Окраиной ...!!!Стрелявший в прих...
  • Лидия Санникова
    А чего Каспаров много лет в истерике бьется? Комплексы?Каспаров надеется...
  • frior
    Слава богу, что Бог избавил Россию от особей с психологическим триггером. Чтобы Россию понять, душу надо иметь, а не ...Каспаров надеется...

В МЧС назвали районы Крыма, наиболее пострадавшие от выброса мазута

В МЧС назвали районы Крыма, наиболее пострадавшие от выброса мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Керчь и Ленинский район стали основными районами Крыма, которые подвержены выбросу мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх