В МЧС назвали районы Крыма, наиболее пострадавшие от выброса мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Керчь и Ленинский район стали основными районами Крыма, которые подвержены выбросу мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.
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