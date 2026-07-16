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Камера сняла, как мужчина лизнул стоявшую рядом женщину

Камера сняла, как мужчина лизнул стоявшую рядом женщину

В одном из учреждений мужчина попал на камеры после странного поведения рядом с незнакомой женщиной. По кадрам видно, что он пытался тайно фотографировать её, после чего подошёл ближе и совершил неожиданную выходку.

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