Камера сняла, как мужчина лизнул стоявшую рядом женщину

В одном из учреждений мужчина попал на камеры после странного поведения рядом с незнакомой женщиной. По кадрам видно, что он пытался тайно фотографировать её, после чего подошёл ближе и совершил неожиданную выходку.
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