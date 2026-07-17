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Парламентская газета

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Россия ужесточает правила трансграничной передачи персональных данных

Россия ужесточает правила трансграничной передачи персональных данных

Участие в Конвенции Совета Европы о защите физлиц при автоматизированной обработке персональных данных перестает быть условием для автоматического попадания государства в формируемый Роскомнадзором список стран с адекватной защитой данных.

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