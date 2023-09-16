"Нам не хватает площадок для питания", - русские должны их нам обеспечить, потребовала узбекская диаспора

Татьяна Антошина

МИГРАНТЫ, А НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ ВАС РОССИЕЙ НА ХЕР ? ВЫ УЖЕ ВСЕ НАС ДОСТАЛИ ! ЧЕШИТЕ НА СВОИ ЗЕМЛИ, И НАВОДИТЕ ТАМ ПОРЯДОК, А МЫ УЖЕ КАК-НИБУДЬ ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ВАС !