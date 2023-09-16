Politiki.net Вы наверняка уже привыкли к тому, что Вашингтон от России постоянно чего то требует, но вот узбекская диаспора - это точно, что то новенькое.
"Нам не хватает площадок для питания", - русские должны их нам обеспечить, потребовала узбекская диаспора
Комментарии
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Татьяна Антошина
МИГРАНТЫ, А НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ ВАС РОССИЕЙ НА ХЕР ? ВЫ УЖЕ ВСЕ НАС ДОСТАЛИ ! ЧЕШИТЕ НА СВОИ ЗЕМЛИ, И НАВОДИТЕ ТАМ ПОРЯДОК, А МЫ УЖЕ КАК-НИБУДЬ ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ВАС !
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17 час.
Анатолий Анатольев
На предприятиях должно быть столько столовых, сколько надо, чтобы рабочие успели спокойно пообедать, не в каменном веке живем!!!! "Позаруха" для руководителе, НЕ РАБОВ нанимают!!! ФУУУУУ, как стыдно долно быть!!!!!!!
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17 час.
alik3456 Джексон
Сортиры понастроили и те под замком ,а площадок для питания нет... Прикольно.
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15 час.
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