Спички - не игрушка

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"Нам не хватает площадок для питания", - русские должны их нам обеспечить, потребовала узбекская диаспора

"Нам не хватает площадок для питания", - русские должны их нам обеспечить, потребовала узбекская диаспора

Politiki.net Вы наверняка уже привыкли к тому, что Вашингтон от России постоянно чего то требует, но вот узбекская диаспора - это точно, что то новенькое.

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Комментарии
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Татьяна Антошина
МИГРАНТЫ,  А  НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ  ВАС  РОССИЕЙ  НА  ХЕР ?  ВЫ  УЖЕ  ВСЕ  НАС  ДОСТАЛИ ! ЧЕШИТЕ  НА  СВОИ  ЗЕМЛИ,  И  НАВОДИТЕ  ТАМ  ПОРЯДОК,  А  МЫ  УЖЕ  КАК-НИБУДЬ  ОБОЙДЁМСЯ  БЕЗ  ВАС !
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17 час.
Анатолий Анатольев
На предприятиях должно быть столько столовых, сколько надо, чтобы рабочие успели спокойно пообедать, не в каменном веке живем!!!! &quot;Позаруха&quot;  для руководителе, НЕ РАБОВ нанимают!!!  ФУУУУУ, как стыдно долно быть!!!!!!!
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17 час.
alik3456 Джексон
Сортиры понастроили и те под замком ,а площадок для питания нет... Прикольно.
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15 час.

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