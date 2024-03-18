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Энрике о 6:2 с «Монпелье»: «ПСЖ» показал, что хочет выиграть Лигу 1» 

Парижане набрали в 26 турах 59 очков и лидируют в таблице с отрывом в 12 очков от второго места. - Чем вам запомнится этот матч – счетом 2:2 после 1-го тайма или невероятным 2-м таймом? – Я запомню весь матч.

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