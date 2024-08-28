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Двадцать лет удачи: Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 27 лет

Двадцать лет удачи: Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 27 лет

Двадцать лет удачи: Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 27 лет Ольга ВайленкоЗнаменитый астролог Василиса Володина представила свой долгосрочный прогноз, который обещает удачу и процветание ряду знаков зодиака на ближайшие двадцать лет.

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