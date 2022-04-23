Хавбек «Локо» Куликов об уходе Гиздоля: «Просто кинул команду. Было негодование: как тренер может не приехать, не сообщить ничего?»

Полузащитник «Локомотива» рассказал об уходе Маркуса Гиздоля из клуба. – Дима Баринов сказал, что узнал о побеге Гиздоля, только когда приехал на тренировку.

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