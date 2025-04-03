«Зачем они здесь нужны? Слоняются без дела и пристают к другим детям»: в Госдуме предложили выселять детей мигрантов

Гулька Да уж, эти кишлачные отбросы не просто будущая проблема для России, это наркодилеры, бандиты без чести и совести, отморозки хуже Чикатилло... Почему в ОАЭ, Катаре, КСА, Кувейте мигранты работают и уезжают домой с деньгами, а семьи у них побольше будут чем у условных таджиков, а у нас на бесплатные пособия везут всех отпрысков и стариков сюда? Потому что правители ближневосточных монархий думают о благополучии в первую очередь своих граждан, а не чужих, а у нас думают только о толщине своих кошельков...!

Сергей Догадин Хорошо бы что бы "ребята Путина", "мои ребята" как он по отечески выразился, вернулись с оружием в руках как в 1917 году, всем блядям места было бы мало, а то пока эти парни воюют за нашу РОДИНУ, их детей и родственников дети чурок лупят где только встретят, в школе, на детских площадках и просто на улицах. Алё , Владимир Владимирович с этим нужно что то делать.