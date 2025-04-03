Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Зачем они здесь нужны? Слоняются без дела и пристают к другим детям»: в Госдуме предложили выселять детей мигрантов

«Зачем они здесь нужны? Слоняются без дела и пристают к другим детям»: в Госдуме предложили выселять детей мигрантов

Uralweb.ru Дети мигрантов закидали бабушку кирпичами на Сортировке В Екатеринбурге дети мигрантов закидали бабушку камнями (вероятно, это были даже куски кирпича) на Сортировке.

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Комментарии
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Гулька
Да уж, эти кишлачные отбросы не просто будущая проблема для России, это наркодилеры, бандиты без чести и совести, отморозки хуже Чикатилло... Почему в ОАЭ, Катаре, КСА, Кувейте мигранты работают и уезжают домой с деньгами, а семьи у них побольше будут чем у условных таджиков, а у нас на бесплатные пособия везут всех отпрысков и стариков сюда? Потому что правители ближневосточных монархий думают о благополучии в первую очередь своих граждан, а не чужих, а у нас думают только о толщине своих кошельков...!
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5 час.
Сергей Догадин
Хорошо бы что бы &quot;ребята Путина&quot;, &quot;мои ребята&quot; как он по отечески выразился, вернулись с оружием в руках как в 1917 году, всем блядям места было бы мало, а то пока эти парни воюют за нашу РОДИНУ, их детей и родственников дети чурок лупят где только встретят, в школе, на детских площадках и просто на улицах. Алё , Владимир Владимирович с этим нужно что то делать.
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4 час.
Владимир Елкин
Все семьи мигрантов должны жить не в России, а в их кишлаках! Матвеев прав! Но в нашей Думе столько дебилоидов, пролезших во власть по партийным спискам, что изменений вряд ли стоит ждать!
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1 час.
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