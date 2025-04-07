Роковая ошибка Берлина: Германия отдала свое золото на хранение Америке. За океаном его «заморозили»

Немецкие политики засомневались в сохранности своего драгрезерва, находящегося в США Светлана Гомзикова Фото: DPA / Global Look Press Материал комментируют: Борис Шмелев В Берлине вдруг вспомнили, что более трети золотого резерва Германии до сих пор находится в Соединенных Штатах, и забили тревогу — на месте ли он? Речь идет о запасах, размещенных в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, на сумму более 100 млрд евро, пишет Politico.