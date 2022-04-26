Войсками ДНР в Мариуполе захвачен архив ОБСЕ, а в архиве просто кладезь свидетельств, как эта организация покрывала преступления Киева.

В наличии данные о военных преступлениях ВСУ (начиная с 2014 года), которые, разумеется, не попали в официальные сводки ОБСЕ на Украине.
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