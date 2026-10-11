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Хуситы назвали аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов

Хуситы назвали аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов

Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа выступил с новым предупреждением для авиакомпаний.

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