Находящиеся в США панды будут эвакуированы в Китай 

О вывозе трех медведей, которые сейчас проживают в вашингтонских зоопарках, информирует ntv.ru. На фоне все больше и больше ухудшающихся отношений между США и КНР эти известные символы Поднебесной будут доставлены обратно на родину.
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