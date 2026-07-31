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Татар-информ

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Шарафутдинова: Сергей Иванов вел грамотную политику по привлечению турпотока

Шарафутдинова: Сергей Иванов вел грамотную политику по привлечению турпотока

Сергей Иванов на протяжении многих лет вел грамотную политику по привлечению туристов в Татарстан, отметила в беседе с «Татар-информом», комментируя переход Иванова на федеральную должность, генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

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