Шарафутдинова: Сергей Иванов вел грамотную политику по привлечению турпотока

Сергей Иванов на протяжении многих лет вел грамотную политику по привлечению туристов в Татарстан, отметила в беседе с «Татар-информом», комментируя переход Иванова на федеральную должность, генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.