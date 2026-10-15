Главное в тезисах: Тезис 1: Контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул в районе Ормузского пролива после попадания неизвестного снаряда 13 октября, все 21 член экипажа эвакуированы без пострадавших.
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