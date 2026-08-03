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В России прокомментировали решение ФАС возбудить дело против Apple

В России прокомментировали решение ФАС возбудить дело против Apple

Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудить дело против компании Apple никак не отразится на обычных россиянах, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

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