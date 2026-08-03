В России прокомментировали решение ФАС возбудить дело против Apple

Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудить дело против компании Apple никак не отразится на обычных россиянах, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии