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Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Шойгу, Матвиенко, Медведева и других российских чиновников

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Шойгу, Матвиенко, Медведева и других российских чиновников

Российских должностных лиц, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.

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