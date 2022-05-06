Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Шойгу, Матвиенко, Медведева и других российских чиновников

Российских должностных лиц, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Российских должностных лиц, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
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