Форвард Леброн Джеймс провел свой первый официальный матч за «Филадельфию» в «регулярке» НБА. Обновленные «Сиксерс» справились с действующими чемпионами из Нью-Йорка – 106:100.
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