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В ЕАЭС разработали несколько мер по реагированию на санкции Запада

В ЕАЭС разработали несколько мер по реагированию на санкции Запада

Шесть мер по реагированию на санкции Запада выработали в рамках ЕАЭС, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко по итогам прошедшего в видеоформате заседания Высшего Евразийского экономического совета, об этом 14 октября сообщает БелТА.

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