В ЕАЭС разработали несколько мер по реагированию на санкции Запада

Шесть мер по реагированию на санкции Запада выработали в рамках ЕАЭС, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко по итогам прошедшего в видеоформате заседания Высшего Евразийского экономического совета, об этом 14 октября сообщает БелТА.