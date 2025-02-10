Генсек СВМДА рассказал о сроках преобразования структуры в организацию

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) станет полноценной международной организацией в случае принятия устава на саммите в 2026 году, заявил «Известиям» ее генеральный секретарь Кайрат Сарыбай.
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