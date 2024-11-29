Мареска заявил, что «Челси» не участвует в чемпионской гонке: «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» превосходят нас. Нужно быть реалистами»

Лондонский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка после 12 туров. «Нет [мы не в гонке].
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