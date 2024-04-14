Постпредство России заявило об «острейшем кризисе» на Ближнем Востоке

Современный мир находится перед лицом нового серьезного кризиса на Ближнем Востоке. Об этом 14 апреля заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя начавшиеся атаки Ирана в сторону Израиля.
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