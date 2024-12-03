The Washington Post: Россия увеличила численность армии в зоне СВО на 500 тысяч человек

Россия увеличивает численность своих войск, продолжая скрытую мобилизацию до 500 тысяч человек, пишет WPКонфликт на Украине остаётся под пристальным вниманием международного сообщества, а численность вооружённых сил обеих сторон становится ключевым фактором в определении его исхода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии