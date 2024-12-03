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  • Eduard
    Ещё одна тупая дура!"Москали, вот это...
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The Washington Post: Россия увеличила численность армии в зоне СВО на 500 тысяч человек

The Washington Post: Россия увеличила численность армии в зоне СВО на 500 тысяч человек

Россия увеличивает численность своих войск, продолжая скрытую мобилизацию до 500 тысяч человек, пишет WPКонфликт на Украине остаётся под пристальным вниманием международного сообщества, а численность вооружённых сил обеих сторон становится ключевым фактором в определении его исхода.

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