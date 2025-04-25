Рынок развлечений в России удвоится к 2029 году и достигнет 2 трлн рублей

Объем российского рынка развлечений — как его онлайн-составляющая, так и офлайн-мероприятия — на текущий момент превышает 1 трлн рублей, оценила в разговоре с Forbes руководитель Фантеха (направления развлекательных сервисов) «Яндекса» Ольга Филипук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)